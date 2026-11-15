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Ανείπωτη τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε παιδί 1,5 έτους που κατάπιε βενζίνη

Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να επαναφέρουν το παιδί με ΚΑΡΠΑ και το μετέφεραν διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ανείπωτη τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε παιδί 1,5 έτους που κατάπιε βενζίνη
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, καθώς ένα παιδί ηλικίας περίπου ενάμιση έτους έχασε τη ζωή του έπειτα από κατάποση βενζίνης.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (15/11), κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

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Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή.

Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν

Κατά την άφιξή του στο ΠΑΓΝΗ, το παιδί βρισκόταν χωρίς σφυγμό, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν.

Ακολούθησε η διασωλήνωσή του και η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη.

Στο νοσοκομείο βρίσκονταν και οι δύο γονείς του παιδιού, παρακολουθώντας με αγωνία τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Κατέληξε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

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Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη και κατάφερε να την καταπιεί παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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Σοβαρός κίνδυνος από την κατάποση καυσίμων

Τα περιστατικά κατάποσης καυσίμων ή άλλων επικίνδυνων υγρών από μικρά παιδιά απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση.

Τον Απρίλιο είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στην Εύβοια, όταν κοριτσάκι 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο Παίδων.

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Στο Ηράκλειο είχε σημάνει συναγερμός και για μωρό 11 μηνών που κατάπιε ελατήριο από στυλό και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο ΠΑΓΝΗ.

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