Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισιάς – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12/3 στην Λεωφόρο Κηφισιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός μηχανής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να τραυματιστεί στα πόδια.

Το τροχαίο δημιούργησε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Κηφισιάς στην υπόγεια γέφυρα, στο ύψος της Λ. Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισιά.