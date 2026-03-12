Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισιάς – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

Δημιουργήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Γεράσιμος Λυμπέρης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12/3 στην Λεωφόρο Κηφισιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός μηχανής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να τραυματιστεί στα πόδια.

Το τροχαίο δημιούργησε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Κηφισιάς στην υπόγεια γέφυρα, στο ύψος της Λ. Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισιά.

