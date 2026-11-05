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Θανατηφόρο τροχαίο στον Κορυδαλλό: Νεκρός 20χρονος δικυκλιστής

Η μηχανή του προσέκρουσε σε μεταλλική καγκελόπορτα και σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κορυδαλλό: Νεκρός 20χρονος δικυκλιστής
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 20χρονος μοτοσικλετιστής, μετά από τροχαίο δυστύχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, το μεσημέρι της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας για άγνωστο λόγω, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να πέσει αρχικά πάνω σε συρόμενη μεταλλική καγκελόπορτα επιχείρησης.

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Στη συνέχεια, η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με τον 20χρονο να καταλήγει στο οδόστρωμα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και ο νεαρός έχασε τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο εμπλοκής δεύτερου οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν από την εκτροπή της μοτοσικλέτας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους γειτονικών επιχειρήσεων και διερχόμενους οδηγούς, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του θανατηφόρου τροχαίου.

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