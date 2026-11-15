Nvidia: Τελεσίγραφο 10 ημερών από τις ΗΠΑ για τα AI chips στην Κίνα – «Ποιος γνώριζε;»

Νέο μέτωπο ανοίγει για τη Nvidia, καθώς ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ζήτησε από την εταιρεία να εξηγήσει μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες εάν γνώριζε ή αγνόησε ενδείξεις παράνομης διακίνησης προηγμένων μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης προς την Κίνα.

Ο Αμερικανός υπουργός έθεσε στο επίκεντρο την «κουλτούρα συμμόρφωσης» της Nvidia και το κατά πόσο η διοίκησή της εφάρμοζε ουσιαστικά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στις εξαγωγές ευαίσθητης τεχνολογίας.

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Παράλληλα, κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο να αναζητήσει εκτός εταιρείας τον μόνιμο διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη μιας δραστικής αλλαγής στην κορυφή του τεχνολογικού κολοσσού.

Μπέσεντ προς Nvidia: «Ποιος γνώριζε;»

Μιλώντας στο Fox News, ο Σκοτ Μπέσεντ διερωτήθηκε εάν η Nvidia χρησιμοποίησε ή ανέχθηκε τη χρήση εταιρειών-«προπετάσματα», μέσω των οποίων θα μπορούσαν να παρακαμφθούν οι αμερικανικοί περιορισμοί.

«Ποιος ήξερε;», ήταν το βασικό ερώτημα που έθεσε, επισημαίνοντας ότι ορισμένες από τις εταιρείες που φέρονται να μεσολάβησαν στις επίμαχες συναλλαγές ήταν ήδη γνωστές στις αμερικανικές Αρχές και αποτελούσαν αντικείμενο ερευνών.

Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι αν ενδεχόμενες παραβάσεις περιορίζονταν σε χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα ή αν οι σχετικές πληροφορίες είχαν φτάσει μέχρι την κορυφή της Nvidia.

Ο Μπέσεντ απαίτησε από το διοικητικό συμβούλιο και όσους πραγματοποιούν την εσωτερική έρευνα να δώσουν σαφείς απαντήσεις εντός δέκα ημερών.

Στο επίκεντρο οι πωλήσεις μέσω Σιγκαπούρης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αμερικανός υπουργός στα μικροτσίπ που πωλήθηκαν σε πελάτες με έδρα τη Σιγκαπούρη.

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Όπως υποστήριξε, μόνο το 1% των τσιπ που τιμολογήθηκαν στη χώρα παρέμεινε τελικά εκεί, παρότι η Σιγκαπούρη αντιπροσώπευε περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεων της Nvidia κατά το 2024.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, τις υποψίες ότι εταιρείες με έδρα ή παρουσία στη Σιγκαπούρη ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι σταθμοί για την παράνομη διοχέτευση προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα.

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Η Ουάσινγκτον έχει περιορίσει την εξαγωγή των ισχυρότερων μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης προς την Κίνα, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας και τον κίνδυνο αξιοποίησής τους για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιτρέψει υπό αυστηρές προϋποθέσεις την εξέταση αδειών για εξαγωγές επεξεργαστών προηγούμενης γενιάς, όπως οι Nvidia H200, όχι όμως των νεότερων και ισχυρότερων συστημάτων της εταιρείας.

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Η Megaspeed και η ποινική έρευνα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη και πελάτης της Nvidia, η οποία είναι ύποπτη στις ΗΠΑ για μεταφορά απαγορευμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει ποινική έρευνα, ενώ, σύμφωνα με τους Financial Times, τέσσερις ομοσπονδιακές υπηρεσίες είχαν ζητήσει να προστεθεί η Megaspeed στη μαύρη λίστα εξαγωγών του υπουργείου Εμπορίου.

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Η εισήγηση αυτή δεν υιοθετήθηκε τελικά, με τον Μπέσεντ να τονίζει ότι το υπουργείο Εμπορίου είχε τον τελευταίο λόγο.

Η Nvidia είχε υποστηρίξει στα τέλη Οκτωβρίου ότι οι καταγγελίες είχαν εξεταστεί λεπτομερώς κατά το προηγούμενο έτος και είχαν απορριφθεί.

«Δεν με ενδιαφέρει η σχέση του Χουάνγκ»

Ο υπουργός Οικονομικών επιχείρησε να διαχωρίσει το ζήτημα των εξαγωγών από τις αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του πρώην επικεφαλής της Nvidia.

Η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών ως ύποπτη για πιθανές σχέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Η σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ τροφοδότησε το σκάνδαλο που προηγήθηκε της παραίτησής του.

Ο Μπέσεντ, ωστόσο, χαρακτήρισε δευτερεύον το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης, επιμένοντας ότι το βασικό ερώτημα αφορά τη στάση της Nvidia απέναντι στους περιορισμούς των εξαγωγών.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει πώς το σκάνδαλο της Nvidia εξελίχθηκε σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς και την έρευνα των αμερικανικών Αρχών γύρω από τις δραστηριότητες της Άλις Χουάνγκ.

Οι πολιτικές ευθύνες και η σύγκρουση με το υπουργείο Εμπορίου

Η υπόθεση προκαλεί ήδη τριγμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Σκοτ Μπέσεντ έχει εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia κατάφεραν να φτάσουν στην Κίνα, αποδίδοντας ευθύνες στο υπουργείο Εμπορίου, του οποίου ηγείται ο Χάουαρντ Λάτνικ.

Χαρακτήρισε «απογοητευτικές» τις διαρροές στρατηγικής τεχνολογίας προς τη Megaspeed και επανέλαβε ότι η τελική απόφαση για την ένταξη εταιρειών σε μαύρες λίστες ανήκε στο υπουργείο Εμπορίου.

Οι δηλώσεις του ανέδειξαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών και τη διαχείριση των οικονομικών σχέσεων με την Κίνα.

Οι καταθέσεις σε Γερουσία και Βουλή

Οι πιέσεις προς τη Nvidia δεν περιορίζονται στην κυβέρνηση.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, Τιμ Σκοτ, κάλεσε τον Τζένσεν Χουάνγκ να καταθέσει σε δημόσια ακρόαση στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ συμφώνησε να καταθέσει στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ ο Χουάνγκ αναμένεται να εμφανιστεί και σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 26 Νοεμβρίου.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά την απόφαση για την κατάθεση του Τζένσεν Χουάνγκ ενώπιον του Κογκρέσου.

Αναζητούν τον επόμενο CEO εκτός Nvidia

Ο Μπέσεντ κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο να επιλέξει τον επόμενο μόνιμο διευθύνοντα σύμβουλο εκτός της Nvidia, θεωρώντας ότι απαιτείται μία ουσιαστική αλλαγή στην εταιρική διακυβέρνηση.

Μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες. Η αποχώρηση του συνιδρυτή της Nvidia έπειτα από 33 χρόνια προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στις αγορές, με τη μετοχή της εταιρείας να σημειώνει αρχικά βουτιά άνω του 13%.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει δημόσια τον επικεφαλής της Apple, υποστηρίζοντας ότι ο Τιμ Κουκ πρέπει να γίνει ο νέος CEO της Nvidia.

Η Nvidia καλείται πλέον να διαχειριστεί ταυτόχρονα την έρευνα για τις εξαγωγές, τη διαδοχή στην ηγεσία, την πίεση του Κογκρέσου και την ανησυχία των επενδυτών, ενώ την Τρίτη αναμένεται να ανακοινώσει τα νέα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματά της.