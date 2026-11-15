Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Η Βουλή «ντύθηκε» στα μωβ – Στο 11,6% οι πρόωρες γεννήσεις στην Ελλάδα

Στα μωβ φωταγωγήθηκε το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων το βράδυ της Κυριακής (15/11), τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, αλληλεγγύης και ελπίδας.

Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Ηλιτόμηνον», με κεντρικό σύνθημα «Μικρά μωρά, μεγάλες δυνατότητες».

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Με τη συμβολική αυτή κίνηση, η ελληνική Βουλή συντάχθηκε με εμβληματικά μνημεία και δημόσια κτήρια σε περισσότερες από 100 χώρες, τα οποία φωταγωγούνται με μωβ χρώμα για να αναδείξουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πρόωρα μωρά και οι οικογένειές τους.

Το μήνυμα της φωταγώγησης της Βουλής

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υπογραμμιστεί ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της γέννησής του, δικαιούται πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα, ουσιαστική υποστήριξη και ίσες ευκαιρίες για να αναπτύξει τις δυνατότητές του.

Η φωταγώγηση της Βουλής αναδεικνύει την ανάγκη:

για την πρόληψη του πρόωρου τοκετού,

για την πρόσβαση όλων των νεογνών σε εξειδικευμένη φροντίδα,

για τη συνέχιση της ιατρικής παρακολούθησης μετά την έξοδο από τη Μονάδα Εντατικής ή Ειδικής Νοσηλείας Νεογνών,

για την ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη των οικογενειών.

Η ανάγκη ενίσχυσης των σχετικών υποδομών έχει αναδειχθεί και μέσα από το αίτημα για τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Ρόδου, καθώς η έλλειψη εξειδικευμένων μονάδων οδηγεί συχνά σε δύσκολες διακομιδές νεογνών.

Προωρότητα: Ένα στα δέκα μωρά γεννιέται πρόωρα

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, περίπου ένα στα δέκα παιδιά παγκοσμίως γεννιέται πρόωρα. Ως πρόωρο χαρακτηρίζεται ένα μωρό που γεννιέται πριν από τη συμπλήρωση της 37ης εβδομάδας κύησης.

Οι επιπλοκές της προωρότητας αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών, ενώ αρκετά από τα παιδιά που επιβιώνουν μπορεί να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες δυσκολίες στην υγεία και την ανάπτυξή τους.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία των πρόωρων νεογνών από σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού. Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τους δύο τρόπους προστασίας των βρεφών από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα πρόωρα μωρά.

Στο 11,6% το ποσοστό προωρότητας στην Ελλάδα

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη χώρα μας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δελτίο Τύπου της Βουλής, η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά προωρότητας διεθνώς.

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Το ποσοστό των πρόωρων γεννήσεων στη χώρα υπολογίζεται στο 11,6%, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της πρόληψης, της περιγεννητικής φροντίδας και της μακροχρόνιας παρακολούθησης των παιδιών.

Η φροντίδα ενός πρόωρου νεογνού δεν ολοκληρώνεται με το εξιτήριο από τη ΜΕΝΝ. Αντιθέτως, απαιτείται συντονισμένη παρακολούθηση από παιδιάτρους και άλλους επαγγελματίες υγείας, καθώς και εξατομικευμένη υποστήριξη για τη διατροφή και την ανάπτυξή του. Σημαντική είναι και η σωστή ενημέρωση των γονέων για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για το μωρό και τη μητέρα.

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Το μήνυμα της οργάνωσης «Ηλιτόμηνον»

Σε μήνυμά της, η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ηλιτόμηνον» υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογικής δράσης για την υποστήριξη των πρόωρων μωρών και των οικογενειών τους.

«Ας εξασφαλίσουμε σε κάθε μωρό ένα δυνατό και ελπιδοφόρο μέλλον, πέρα από την ημέρα γέννησής του. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ευαισθητοποίηση, την υποστήριξη των οικογενειών και τη διεκδίκηση της φροντίδας που αξίζει κάθε μωρό», αναφέρει χαρακτηριστικά.