Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Η Βουλή «ντύθηκε» στα μωβ – Στο 11,6% οι πρόωρες γεννήσεις στην Ελλάδα

Με κεντρικό σύνθημα «Μικρά μωρά, μεγάλες δυνατότητες», το ελληνικό Κοινοβούλιο έστειλε μήνυμα ευαισθητοποίησης και στήριξης προς τα πρόωρα νεογνά και τις οικογένειές τους.

Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Η Βουλή «ντύθηκε» στα μωβ – Στο 11,6% οι πρόωρες γεννήσεις στην Ελλάδα
Με μωβ χρώμα φωταγωγήθηκε η Βουλή των Ελλήνων, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στα πρόωρα μωρά και στις οικογένειές τους.
DEBATER NEWSROOM

Στα μωβ φωταγωγήθηκε το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων το βράδυ της Κυριακής (15/11), τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, αλληλεγγύης και ελπίδας.

Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Ηλιτόμηνον», με κεντρικό σύνθημα «Μικρά μωρά, μεγάλες δυνατότητες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη συμβολική αυτή κίνηση, η ελληνική Βουλή συντάχθηκε με εμβληματικά μνημεία και δημόσια κτήρια σε περισσότερες από 100 χώρες, τα οποία φωταγωγούνται με μωβ χρώμα για να αναδείξουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πρόωρα μωρά και οι οικογένειές τους.

Το μήνυμα της φωταγώγησης της Βουλής

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υπογραμμιστεί ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της γέννησής του, δικαιούται πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα, ουσιαστική υποστήριξη και ίσες ευκαιρίες για να αναπτύξει τις δυνατότητές του.

Η φωταγώγηση της Βουλής αναδεικνύει την ανάγκη:

  • για την πρόληψη του πρόωρου τοκετού,
  • για την πρόσβαση όλων των νεογνών σε εξειδικευμένη φροντίδα,
  • για τη συνέχιση της ιατρικής παρακολούθησης μετά την έξοδο από τη Μονάδα Εντατικής ή Ειδικής Νοσηλείας Νεογνών,
  • για την ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη των οικογενειών.

Η ανάγκη ενίσχυσης των σχετικών υποδομών έχει αναδειχθεί και μέσα από το αίτημα για τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Ρόδου, καθώς η έλλειψη εξειδικευμένων μονάδων οδηγεί συχνά σε δύσκολες διακομιδές νεογνών.

Προωρότητα: Ένα στα δέκα μωρά γεννιέται πρόωρα

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, περίπου ένα στα δέκα παιδιά παγκοσμίως γεννιέται πρόωρα. Ως πρόωρο χαρακτηρίζεται ένα μωρό που γεννιέται πριν από τη συμπλήρωση της 37ης εβδομάδας κύησης.

Οι επιπλοκές της προωρότητας αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών, ενώ αρκετά από τα παιδιά που επιβιώνουν μπορεί να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες δυσκολίες στην υγεία και την ανάπτυξή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία των πρόωρων νεογνών από σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού. Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τους δύο τρόπους προστασίας των βρεφών από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα πρόωρα μωρά.

Στο 11,6% το ποσοστό προωρότητας στην Ελλάδα

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη χώρα μας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δελτίο Τύπου της Βουλής, η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά προωρότητας διεθνώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ποσοστό των πρόωρων γεννήσεων στη χώρα υπολογίζεται στο 11,6%, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της πρόληψης, της περιγεννητικής φροντίδας και της μακροχρόνιας παρακολούθησης των παιδιών.

Η φροντίδα ενός πρόωρου νεογνού δεν ολοκληρώνεται με το εξιτήριο από τη ΜΕΝΝ. Αντιθέτως, απαιτείται συντονισμένη παρακολούθηση από παιδιάτρους και άλλους επαγγελματίες υγείας, καθώς και εξατομικευμένη υποστήριξη για τη διατροφή και την ανάπτυξή του. Σημαντική είναι και η σωστή ενημέρωση των γονέων για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για το μωρό και τη μητέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα της οργάνωσης «Ηλιτόμηνον»

Σε μήνυμά της, η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ηλιτόμηνον» υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογικής δράσης για την υποστήριξη των πρόωρων μωρών και των οικογενειών τους.

«Ας εξασφαλίσουμε σε κάθε μωρό ένα δυνατό και ελπιδοφόρο μέλλον, πέρα από την ημέρα γέννησής του. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ευαισθητοποίηση, την υποστήριξη των οικογενειών και τη διεκδίκηση της φροντίδας που αξίζει κάθε μωρό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τραγωδία στην Αλόννησο: Έκανε όπισθεν με το φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλόννησο: Έκανε όπισθεν με το φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του

Το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού για να κόψει ξύλα, όταν ο οδηγός φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της 50χρονης πίσω από το όχημα – Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Καιρός τη Δευτέρα: Βροχές και καταιγίδες από το πρωί – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός τη Δευτέρα: Βροχές και καταιγίδες από το πρωί – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από Επτάνησα, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία και από το απόγευμα θα επεκταθούν σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο – Συννεφιά στην Αττική, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη.

Ζεφύρι: Κακούργημα για μητέρα, τις δύο ανήλικες κόρες και τον 44χρονο πατέρα που αναζητείται με ένταλμα σύλληψης
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Κακούργημα για μητέρα, τις δύο ανήλικες κόρες και τον 44χρονο πατέρα που αναζητείται με ένταλμα σύλληψης

Οι δύο ανήλικες, ηλικίας 13 και 16 ετών, αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία με τη μητέρα τους για εμπρησμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πυροσβεστών – Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον ανακριτή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άρης – Ολυμπιακός 100-78: Ο «Αυτοκράτορας» διέλυσε τους ερυθρόλευκους – Αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης – Ολυμπιακός 100-78: Ο «Αυτοκράτορας» διέλυσε τους ερυθρόλευκους – Αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας

Έκτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία έσπασε το αήττητο του Ολυμπιακού στη GBL – Μόργκαν και Ντιμιτρίεβιτς οδήγησαν την κιτρινόμαυρη επίθεση, μόνος του πάλευε ο Φουρνιέ.

Τραγωδία στην Αλόννησο: Έκανε όπισθεν με το φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλόννησο: Έκανε όπισθεν με το φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του

Το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού για να κόψει ξύλα, όταν ο οδηγός φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της 50χρονης πίσω από το όχημα – Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.