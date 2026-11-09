Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω ανατροπής οχήματος

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στην περιοχή του Αμαρουσίου, λόγω ανατροπής οχήματος, έξω από ιδιωτικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα που οδηγούσε το όχημα έχασε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Αρχικά προσέκρουσε σε δύο άλλα ΙΧ που κινούνταν στο σημείο και στη συνέχεια το όχημά της αναποδογύρισε.

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Ευτυχώς, η οδηγός στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς από το τροχαίο ατύχημα υπέστη μόνο λίγες εκδορές, χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.