Λάρισα: Τραγωδία σε διάβαση του ΟΣΕ – Νεκρός φύλακας εν ώρα εργασίας
Δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο
Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε στο φυλάκιο στις σιδηροδρομικές γραμμές στην οδό Βόλου, στην Λάρισα, όταν ο 63χρονος φύλακας έπαθε ανακοπή και κατέρρευσε, χάνοντας τη ζωή του εν ώρα εργασίας.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο ο 63χρονος δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.
Σύμφωνα με το onlarissa, στο σημείο κατέφθασαν η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ, ενώ δημιουργήθηκε κομφούζιο καθώς δεν υπήρχε άνθρωπος να διαχειριστεί την κατάσταση με τις μπάρες.
