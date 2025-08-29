Λάρισα: Τραγωδία σε διάβαση του ΟΣΕ – Νεκρός φύλακας εν ώρα εργασίας

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε στο φυλάκιο στις σιδηροδρομικές γραμμές στην οδό Βόλου, στην Λάρισα, όταν ο 63χρονος φύλακας έπαθε ανακοπή και κατέρρευσε, χάνοντας τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο ο 63χρονος δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το onlarissa, στο σημείο κατέφθασαν η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ, ενώ δημιουργήθηκε κομφούζιο καθώς δεν υπήρχε άνθρωπος να διαχειριστεί την κατάσταση με τις μπάρες.