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Φωτιά σε μονοκατοικία στον Βόλο – Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα

Φωτιά σε μονοκατοικία στον Βόλο – Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI / ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη 01:00 σε μονοκατοικία στην οδό Μακρινίτσης, στον Βόλο. Κάτοικοι που διαμένουν σε κοντινά διαμερίσματα πολυκατοικιών άκουσαν έκρηξη και είδαν φλόγες να βγαίνουν από το σπίτι.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο εσωτερικό της κατοικίας, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον ηλικιωμένο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε μόνος του.

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Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.

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