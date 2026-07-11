Λάρισα: Τοξικό σύννεφο καπνού σκέπασε την πόλη μετά από τη φωτιά σε εταιρία ανακύκλωσης – Οδηγίες προς τους πολίτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Παράλληλα, έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές για το τοξικό νέφος, ενώ οι καταγγελίες των ιδιοκτητών στρέφουν τις έρευνες προς την κατεύθυνση της δολιοφθοράς.

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Το χρονικό

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 22:00 στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, όπου βρίσκονταν αποθηκευμένοι μεγάλοι όγκοι ανακυκλώσιμων υλικών, ελαστικών και παλαιών οχημάτων.

Αν και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο, το τεράστιο θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση, κρατώντας τις αρχές σε πλήρη επιφυλακή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι καιρικές συνθήκες είναι προς το παρόν ευνοϊκές καθώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, παρά το γεγονός ότι ο οικισμός του Ομορφοχωρίου βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων.

Πνιγηρή η ατμόσφαιρα – Οδηγίες προς τους πολίτες

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στο πυκνό σύννεφο καπνού που έχει καλύψει την περιοχή, το οποίο είναι ορατό ακόμη και από απόσταση 30 χιλιομέτρων.

Λόγω της επικίνδυνης σύνθεσης των καιόμενων υλικών και της επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας εξέδωσε έκτακτες συστάσεις:

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Κλειστά παράθυρα και πόρτες για την αποφυγή εισροής καπνού.

Χρήση ειδικών μασκών για όσους κινούνται κοντά στην περιοχή.

Ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Αποφυγή οποιασδήποτε σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν αμέσως με ιατρικό προσωπικό σε περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα δύσπνοιας ή αναπνευστικής δυσχέρειας.

Στο «μικροσκόπιο» οι καταγγελίες για εμπρησμό

Νέα δεδομένα στην υπόθεση φέρνουν στο φως σοβαρές καταγγελίες από το οικογενειακό περιβάλλον των ιδιοκτητών, οι οποίοι κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια.

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Μάλιστα, το ζευγάρι των ιδιοκτητών διέμενε σε οικίσκο εντός των εγκαταστάσεων και βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Λάρισας διεξάγει ήδη προανάκριση για τη συλλογή στοιχείων από την αρχική εστία.

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Λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος, αναμένονται ενισχύσεις από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Αθήνας, καθώς και η συνδρομή ειδικών πραγματογνωμόνων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ EUROKINISSI)