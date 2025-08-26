Λάρισα: Νεκρός 46χρονος σε εργατικό δυστύχημα – Καταπλακώθηκε από κλαδί δέντρου

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 46χρονος υλοτόμος, αλβανικής καταγωγής, το μεσημέρι της Δευτέρας, στο δάσος του Πολυδενδρίου, στη Λάρισα, όταν καταπλακώθηκε από μεγάλο κλαδί δέντρου, ενώ προσπαθούσε να το κόψει μαζί με συναδέλφους του.

Σύμφωνα με το choraagia.gr, ο εργάτης, ο οποίος δούλευε σε συνεργείο κοπής ξυλείας ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα την Σωτηρίτσα Αγιάς, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του παρά την μεγάλη προσπάθεια των γιατρών στο αγροτικό ιατρείο της Σωτηρίτσας όπου αρχικά μεταφέρθηκε, αλλά και μέσα στο ασθενοφόρο κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Ανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.