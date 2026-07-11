Κόλαση φωτιάς σε εταιρεία ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ήχησε το 112 (Βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης, έξω από το Ομορφοχώρι Λάρισας.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη με τη φωτιά, η οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και το πρωί του Σαββάτου, εξαιτίας των ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών που καίγονται στον χώρο.

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Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης του συμβάντος, ένας πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει σχεδόν το σύνολο της πόλης της Λάρισας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων και ενεργοποίηση του 112

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έχει στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση, με ενισχύσεις που κατέφθασαν τόσο από τη Λάρισα όσο και από όμορους νομούς της Θεσσαλίας, αλλά και από τη Λαμία.

Στο σημείο επιχειρούν, περισσότεροι από 60 πυροσβέστες με 32 οχήματα, 4 υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και βαριά χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία ζωνών και τη διαχείριση των καιόμενων υλικών.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τις αρχές στην ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 αργά το βράδυ (22:46).

Μέσω του μηνύματος, οι πολίτες ενημερώθηκαν για το περιστατικό και έλαβαν οδηγίες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας από τους καπνούς. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 10, 2026

Παρά την εγγύτητα της πυρκαγιάς με την κατοικημένη περιοχή, η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι το Ομορφοχώρι, το οποίο απέχει περίπου 500 μέτρα από την εστία, δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Στο «μικροσκόπιο» οι καταγγελίες των ιδιοκτητών για εμπρησμό

Την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, στο σημείο βρίσκεται ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) Λάρισας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για τα αίτια του συμβάντος.

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Το ενδεχόμενο της δολιοφθοράς βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ερευνών, έπειτα πό σοβαρές καταγγελίες του συγγενικού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς εξέφρασαν την βεβαιότητα ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια. Μάλιστα, ανέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του βρίσκονταν εντός της επιχείρησης την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, καθώς διαμένουν σε οικίσκο στο ίδιο οικόπεδο.

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Προς το παρόν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με τα αίτια, καθώς η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ EUROKINISSI)

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ EUROKINISSI)