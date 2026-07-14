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Λάρισα: Οδηγοί περνούν από γέφυρα που καταστράφηκε από την κακοκαιρία Daniel – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην περιοχή

Λάρισα: Οδηγοί περνούν από γέφυρα που καταστράφηκε από την κακοκαιρία Daniel – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Από την κατεστραμμένη, λόγω της κακοκαιρίας Daniel το 2023, γέφυρα στον Παλαιόπυργο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας συνεχίζουν να περνούν αυτοκίνητα, όπως φαίνονται από σοκαριστικό βίντεο του larissanet.gr.

Λόγω της καταστροφής που έχει υποστεί η γέφυρα έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, δημιουργώντας μεγάλη δυσλειτουργία ακόμη και για δρομολόγια που ήταν υπόθεση λίγων λεπτών πριν την καταστροφή.

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Την ώρα που κάποιοι κάτοικοι παίρνουν το ρίσκο και διέρχονται με τα οχήματά τους πάνω από τη γέφυρα, οι περισσότεροι και κυρίως οι ταξιδιώτες αναγκάζονται αφού βλέπουν τη διαλυμένη γέφυρα να κάνουν όπισθεν ολοταχώς.

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