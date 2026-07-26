Καταδίωξη στο Αντίρριο: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον οδηγό – Το βαρύ κατηγορητήριο

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της κινηματογραφικής καταδίωξης που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής από τα Μέγαρα έως το Αντίρριο, καθώς, με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγού δικογραφία για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων. Υπενθυμίζεται πως ο οδηγός, που εμπλέκεται σε κλοπή στην περιοχή των Μεγάρων, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, πέρασε ανάποδα τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και μάλιστα φέρεται να εμβόλισε περιπολικό.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος διώκεται για:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλοπή

Απείθεια

Επικίνδυνη οδήγηση

Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς φέρεται να έσπασε τις μπάρες στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια εμβόλισε περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ.

Κατηγορείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει τις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, που συμμετείχαν στην επεισοδιακή καταδίωξη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο οδηγός επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά του αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποίησής του.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των συνθηκών της καταδίωξης.