Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ/ ώρα στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

Χειροπέδες σε έναν 29χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου 2026 στην περιοχή των Μεγάρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 29χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, κινούνταν με 208 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο άλλους οδηγούς που βρίσκονταν στο οδικό δίκτυο εκείνη την στιγμή

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Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.