Τραγωδία στα Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά 22χρονη – Κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των γονιών της

Εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Την τελευταία της πνοή άφησε ξαφνικά μια 22χρονη κοπέλα στα Τρίκαλα, η οποία κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των γονιών της, μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η κοπέλα βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τους γονείς της, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της. Οι γονείς ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, και ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ανάνηψης, ωστόσο η 22χρονη δεν επανήλθε.

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης. Δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 22χρονης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

