Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Βασίλη Ρίζου σε ηλικία μόλις 48 ετών έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης, καθώς πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία που πλήττει τη βουλευτή Θεανώ Φωτίου.

Ο μοναχογιός της έφυγε αναπάντεχα από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια του ύπνου του, αφήνοντας πίσω του έναν 17χρονο γιο και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος ήταν ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος

Ο Βασίλης Ρίζος δεν ήταν μόνο ένας αφοσιωμένος πατέρας, αλλά και ένας εξαιρετικά ταλαντούχος αρχιτέκτονας που κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με σημαντικά έργα και κοινωνικούς αγώνες στην Αθήνα.

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, αναπτύσσοντας μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Μαζί με τη μητέρα του, είχε επιμεληθεί τον σχεδιασμό των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να μεταμορφώνει τους επαγγελματικούς χώρους με σύγχρονη αισθητική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσφορά του στην πόλη ήταν ουσιαστική και πολυεπίπεδη, αφού υπηρέτησε ως συντονιστής στην «Αλληλεγγύη για Όλους», συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργάνωση των αγορών χωρίς μεσάζοντες.

Ως στέλεχος της «Ανάπλασης Αθήνας», ανέλαβε το κρίσιμο έργο της αποκατάστασης των ιστορικών Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ το 2019 διεκδίκησε τη θέση του δημοτικού συμβούλου με την «Ανοιχτή Πόλη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνεργάτες του τον περιγράφουν ως έναν γλυκό και ευγενή άνθρωπο που πάλευε πάντα για το κοινό καλό.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το “χώρο” όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της. Μέλος και υποψήφιος της “Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ”, της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων.

Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της “Ανάπλασης Αθήνας”, το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή.

Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα. Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».