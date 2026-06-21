Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στα Τρίκαλα – «Θα σε σκοτώσω – Πώς είσαι έτσι;» (Βίντεο)

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το περιστατικό σημειώθηκε στην Φαρκαδόνα Τρικάλων, με τον 16χρονο να δέχεται απρόκλητη επίθεση λόγω της εμφάνισης και των ρούχων που φορούσε.

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«Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε “όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι” και άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του» ανέφερε η μητέρα του θύματος για να προσθέσει:

«Του λέει, “έλα να σε πάμε βόλτα”, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο δικός μου αντιστάθηκε. Του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα».

«Έχει διάσειση, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δόξα τω Θεώ στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά», πρόσθεσε η μητέρα του παιδιού, ενώ ο πατέρας του είπε: «Είναι σοκαρισμένος ακόμα, προσπαθεί να συνέλθει».