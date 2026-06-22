Τρίκαλα: “Θα μου τον σκότωναν, κάποιοι επικροτούσαν τον δράστη” συγκλονίζει η μητέρα του 16χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια

Σοκάρει το περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού ενός 16χρονου σε πανηγύρι στην Φαρκαδόνα Τρικάλων από ομάδα 10 ατόμων, με αφορμή την εμφάνιση του ανήλικου.

Ως αποτέλεσμα ήταν το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Τρικάλων και έπειτα στης Λάρισας με διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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Η μητέρα του μίλησε στον ΑΝΤ1 λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ήταν γύρω στα 10 άτομα. Ο ένας από αυτούς τον έβρισε κάνοντας ρατσιστικά – υβριστικά σχόλια για τα ρούχα, την μύτη και την εμφάνισή του. Του είπε “πάμε πιο εκεί που δεν έχει κάμερες, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω“».

Η μητέρα του καταγγέλλει πως προσπάθησαν αρχικά να τον απαγάγουν λέγοντας του να τον πάνε βόλτα. Λίγη ώρα μετά, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα του, με τον δράστη να του ορμά και να τον βαρά με μανία.

«Ένας κατέβηκε από το αυτοκίνητο, του όρμησε, του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον χτύπησε στο μάτι με αιχμηρό αντικείμενο και μετά στο κεφάλι. Στη συνέχεια τον πήγε στον απέναντι δρόμο και τον χτύπησε πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Δεν είναι φίλοι του. Οι άλλοι που ήταν στο αυτοκίνητο γελούσαν και επικροτούσαν τον δράστη», αποκαλύπτει.

«Έτυχε να περνάει ένας κύριος και τον απεγκλώβισε, αν δεν υπήρχε αυτός που τον έβγαλε από τα χέρια του δράστη, θα μου τον σκότωνε» συνέχισε η γυναίκα.

Οι γονείς του 16χρονου έχουν ήδη κάνει καταγγελία για τον άγριο ξυλοδαρμό στις αρχές οι οποίες διέταξαν διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του ανήλικου θύματος.