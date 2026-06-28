Τροχαίο στα Τρίκαλα: Ανείπωτη τραγωδία με νεκρό νεαρό άνδρα – Μάχη για να μείνει στην ζωή δίνει ο συνεπιβάτης του

Ένα ακόμη θανατηφορό τροχαίο είχαμε, αυτή την φορά στα Τρίκαλα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας νεαρός σε ηλικία άνδρας το βράδυ του Σαββάτου (27/6).

Όπως μεταδίδει το trikalaopinion.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα από τη Θεόπετρα προς τους Αγίους Θεοδώρους.

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Το τροχαίο δυστύχημα στα Τρίκαλα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, ηλικίας περίπου 20 με 25 ετών, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου με σφοδρότητα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ενός από τους επιβαίνοντες

Ο δεύτερος νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού διενεργεί το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.