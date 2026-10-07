Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρό βρέφος τριών μηνών

Τραγωδία σημειώθηκε στα Ιωάννινα το βράδυ της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, καθώς ένα βρέφος τριών μηνών πέθανε αιφνιδίως.

Σύμφωνα με το epiruspost, οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του και μέσα σε κατάσταση πανικού ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

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Στο σημείο έσπευσε σε ελάχιστα λεπτά κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου.

Το βρέφος χωρίς να έχει ανακτήσει σημάδια ζωής διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τον θάνατο του βρέφους ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία διενεργεί σχετική έρευνα.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.