Σε κατ’ οίκον κράτηση θα παραμείνει ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά τους στο Θησείο, μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την προφυλάκισή του.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του προέκυψε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα ως προς την ποινική μεταχείρισή του.

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Τη διαφωνία καλείται πλέον να άρει το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει εάν ο 63χρονος θα οδηγηθεί προσωρινά στη φυλακή ή εάν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης, ο κατηγορούμενος δεν αφήνεται ελεύθερος, αλλά τίθεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό. Παράλληλα προβλέπονται η αφαίρεση του διαβατηρίου του και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αναγκάστηκε να απαντήσει στα χτυπήματά της, χτυπώντας την στο στέρνο και ακινητοποιώντας την στον τοίχο. Όπως υποστήριξε, όταν αντιλήφθηκε ότι η 61χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, επιχείρησε να την επαναφέρει κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος αποδίδει τα κατάγματα στον θώρακα της γυναίκας στις μαλάξεις που, όπως ισχυρίζεται, της έκανε κατά την προσπάθεια ανάνηψης.

Παράλληλα, αμφισβητεί τα ιατροδικαστικά ευρήματα και έχει ζητήσει να εξεταστούν από τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του.

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Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος της 61χρονης προήλθε από στραγγαλισμό, ενώ στη σορό της εντοπίστηκαν κακώσεις στο κεφάλι, στον θώρακα, στα χέρια και στα πόδια.

Σε βάρος του 63χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας.

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Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της 19ης Νοεμβρίου στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, έπειτα από τηλεφώνημα του ίδιου του συζύγου της στις Αρχές.

Ο 63χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι προσπάθησε να την επαναφέρει στη ζωή.