Η Έλενα Τοπαλίδου βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής με τη συμμετοχή της στο MadWalk 2026 μια εμπειρία που όπως αποκάλυψε, είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη. Μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινό” λίγες ώρες μετά το εντυπωσιακό event, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις στιγμές που ξεχώρισε κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή συνάντηση με πρόσωπα και δημιουργίες που της ξύπνησαν αναμνήσεις από παλαιότερες θεατρικές δουλειές της.

“Ήταν το πάρτι μας. Ήμουν πολύ συγκινημένη. Μάζεψε ο Κωνσταντίνος Ρήγος ανθρώπους που είχα πάρα πολλά χρόνια να δω. Μάζεψε κοστούμια που είχα πολλά χρόνια να δω. Φόρεσα κοστούμι που έχω χορέψει. Το συγκεκριμένο το χρυσό ήταν για να φορεθεί κάποια στιγμή. Το από κάτω το έχω φορέσει, αλλά όχι σε παράσταση. Το έχω φορέσει σε κάποια άλλη φάση”, είπε αρχικά η Έλενα Τοπαλίδου.

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“Όλα, όλα έχουν φορεθεί σε παραστάσεις. Μαζεύτηκαν όλα από τα βεστιάρια, από διάφορα. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Μ’ αρέσει η πασαρέλα πολύ. Έχω κάνει άλλες δύο φορές”, παραδέχτηκε η Έλενα Τοπαλίδου.