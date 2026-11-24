Αναστολές και τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών θα υπάρξουν, αύριο Τετάρτη, λόγω των στάσεων εργασίας της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας.

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Ειδικότερα, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ανωτέρω στάσεων εργασίας είναι τα ακόλουθα:

Διαδρομή Αριθμοί δρομολογίων

Πειραιάς – Κιάτο 300, 1302, 2300, 2304

Κιάτο – Πειραιάς 1301, 1303, 2305,

Πειραιάς – Αεροδρόμιο 1200, 1204, 1234

Αεροδρόμιο – Πειραιάς 1203, 1209, 1239

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Αθήνα – Χαλκίδα 1534, 2534

Χαλκίδα – Αθήνα 1531, 2533

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Λόγω των ευρύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες τροποποιήσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ως εκ τούτου, η Hellenic Train συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους μέσω της ιστοσελίδας www.hellenictrain.gr, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών 14511 ή των κατά τόπους εκδοτηρίων εισιτηρίων.