Η πλατεία Συντάγματος γέμισε κόσμο το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Αθήνας. Με το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας πάτησε το κουμπί μαζί με τη Μαρίνα Σπανού και τον Γιώργο Λιανό, ενώ μικροί και μεγάλοι φωτογράφιζαν το φωτισμένο έλατο.

«Και τώρα έχουμε την πιο σημαντική αποστολή, να κάνουμε την Αθήνα να λάμψει», είπε ο Χάρης Δούκας λίγο πριν από τη φωταγώγηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η συναυλία της Μαρίνας Σπανού στο Σύνταγμα

Η Big Band του Δήμου Αθηναίων άνοιξε το μουσικό πρόγραμμα στις 17:45 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ακολούθησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου και στις 19:00 ανέβηκε στη σκηνή η Μαρίνα Σπανού με τους μουσικούς της. Η συναυλία συνεχίστηκε και μετά το άναμμα του δέντρου. Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Τη βραδιά παρουσίασε ο Γιώργος Λιανός, ενώ η Μαρία Βλάμη ανέλαβε τη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Το έλατο από την Αρκαδία και οι καρυοθραύστες της Ερμού

Το έλατο των 21 μέτρων ήρθε από φυτώριο στις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας. Στα κλαδιά του μπήκαν κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια και μια γιρλάντα που ξεχωρίζει και στο φως της ημέρας.

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Στον στολισμό ολόκληρης της πλατείας χρησιμοποιήθηκαν 21.000 μέτρα γιρλάντας με περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες τοποθετήθηκαν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ στην είσοδο της Ερμού, από την πλευρά του Συντάγματος, επιστρέφει η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες. Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Διαβάστε επίσης — Πώς σχεδίασε ο Δήμος Αθηναίων τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό