Τραγωδία στην Κοζάνη: Μωρό 20 μηνών κατέληξε – Επί 80 λεπτά προσπαθούσαν να το επαναφέρουν
Το παιδί μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το kozan.gr. Θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.
Μωρό ηλικίας περίπου 20 μηνών πέθανε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, παρά τις παρατεταμένες προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, σύμφωνα με το τοπικό μέσο kozan.gr.
Κατά τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η οικογένεια μετέφερε το παιδί στα Επείγοντα της Παιδιατρικής σε σοβαρή κατάσταση, με συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης.
Οι προσπάθειες ανάνηψης στο Μαμάτσειο
Σύμφωνα με το kozan.gr, το μωρό φέρεται να παρουσίασε σπασμούς και στη συνέχεια να υπέστη ανακοπή.
Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ το παιδί διασωληνώθηκε.
Η προσπάθεια ανάνηψης διήρκεσε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.
Ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου
Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και η αιτία θανάτου του παιδιού.
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