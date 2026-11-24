Στην Κούβα καταγράφηκε για πρώτη φορά από το 1950 μείωση στο προσδόκιμο ζωής, καθώς υποχώρησε κατά περισσότερα από τέσσερα χρόνια την περίοδο 2020-2025. Τα στοιχεία ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αβάνα.

«Σε γενικές γραμμές, η θνησιμότητα αυξήθηκε και το προσδόκιμο ζωής στην Κούβα μειώθηκε για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές στα μητρώα το 1950, από τα 78,8 έτη το 2020 στα 74,4 έτη το 2025», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ.

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Αυτή η μείωση έλαβε χώρα πριν ακόμη από την εφαρμογή ενός σχεδόν ολοκληρωτικού πετρελαϊκού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον, από τον Ιανουάριο, ο οποίος επιδείνωσε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κρίση, που συνταράσσει τη νήσο από το 2020 και εξάντλησε τα συναλλαγματικά αποθέματα της κυβέρνησης.

Η Κούβα τελεί επίσης υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962.

Το σύστημα υγείας της Κούβας, για καιρό αναγνωρισμένο διεθνώς για την ποιότητά του, «διανύει μια δύσκολη και κρίσιμη» περίοδο, εκτιμά ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στην Κούβα υπερδιπλασιάστηκε, αυξανόμενο από περίπου 4 θανάτους για 1.000 γεννήσεις το 2020 σε 9,9 θανάτους το 2025. Επιπλέον, η μητρική θνησιμότητα καταγράφει άνοδο, από τους 37,4 θανάτους για 1.000 γεννήσεις το 2019 σε 44,1 το 2025.

Το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν από έναν παιδιατρικό καρκίνο μειώθηκε από το 85% στο 65% μετά την έναρξη του ενεργειακού αποκλεισμού, συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε τη χορήγηση βοήθειας ύψους δύο εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη του παιδικού εμβολιασμού και την αγορά βασικού ιατρικού εξοπλισμού.

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Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε επίσης ότι ο οργανισμός του και ο ΟΗΕ παρέχουν τη «στήριξή» τους στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ανακοίνωσε η κομμουνιστική κυβέρνηση υπέρ της οικονομίας της αγοράς, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα ολόκληρων τομέων της οικονομίας στον ιδιωτικό τομέα.

«Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση αφορούν την οικονομία, την αγορά, την υγεία και σχεδόν όλους τους τομείς. Και εμείς της παρέχουμε τη στήριξή μας», υπογράμμισε ο ίδιος.

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«Η κυβέρνηση (…) αντιμετωπίζει προβλήματα στον τομέα της υγείας, αλλά και σε άλλους τομείς, εξαιτίας των κυρώσεων, τις οποίες όλοι γνωρίζουν. Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει παράλληλα πως υπάρχουν και εσωτερικά προβλήματα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ