Καρέ καρέ καταγράφηκε η δράση των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν τη βομβιστική επίθεση στην καφετέρια της οδού Σινώπης, στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11).

Το νέο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνει τις κινήσεις τους από τη στιγμή που προσεγγίζουν το κατάστημα με μοτοσικλέτα μέχρι τη διαφυγή τους. Μόλις 57 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται η ισχυρή έκρηξη, η οποία προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές.

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Έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν μέσα τον μηχανισμό

Οι δύο δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φτάνουν στην καφετέρια με μοτοσικλέτα και σταματούν λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο.

Ο ένας από αυτούς κατεβαίνει, προσεγγίζει το κατάστημα και σπάει την τζαμαρία με μεταλλικό αντικείμενο. Αμέσως μετά πετά στο εσωτερικό τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και επιστρέφει στη μοτοσικλέτα, με την οποία οι δύο άνδρες απομακρύνονται από το σημείο.

Λιγότερο από ένα λεπτό μετά, στις κάμερες ασφαλείας καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη.

Το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης αποτυπώνει τη λάμψη και το ωστικό κύμα που ακολούθησε.

Μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και εκρηκτική ύλη

Από την έρευνα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό.

Στο μπιτόνι είχε προσαρμοστεί εκρηκτική ύλη, πιθανότατα υψηλής ισχύος, καθώς και φυτίλι. Τα υπολείμματα του μηχανισμού περισυνελέγησαν και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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Την ώρα της επίθεσης η καφετέρια ήταν κλειστή και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Το ωστικό κύμα, ωστόσο, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην επιχείρηση, σε τέσσερα γειτονικά καταστήματα και σε σταθμευμένα οχήματα.

Δεύτερο «χτύπημα» μέσα σε 11 ημέρες

Οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το γεγονός ότι στις 13 Νοεμβρίου είχε σημειωθεί παρόμοια επίθεση σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, το οποίο φέρεται να ανήκει στον ίδιο 38χρονο επιχειρηματία.

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Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2025 η ίδια καφετέρια στη Νέα Ιωνία είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο, όταν άγνωστοι είχαν πυροβολήσει προς το κατάστημα, σε μια ενέργεια που είχε χαρακτηριστεί προειδοποιητικό «μήνυμα».

Ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι δεν είχε δεχθεί απειλές και ότι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο οι επιχειρήσεις του έχουν γίνει στόχος.

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Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας σε ολόκληρη την περιοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται:

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Στη διαδρομή διαφυγής των δύο δραστών.

Στην προέλευση της μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν.

Στην πιθανή σύνδεση της επίθεσης με το χτύπημα της 13ης Νοεμβρίου.

Σε ενδεχόμενες οικονομικές ή προσωπικές διαφορές.

Στο σενάριο εκβιασμού και παροχής «προστασίας».

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένα από τα παραπάνω σενάρια δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Το υλικό από τις κάμερες και τα ευρήματα του εκρηκτικού μηχανισμού θεωρούνται τα βασικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.