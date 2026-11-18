Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση παράνομης παράδοσης νεογέννητου βρέφους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βιολογικοί γονείς φέρονται να παρέδωσαν το παιδί τους σε ζευγάρι, λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννησή του, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα το ποσό των 3.500 ευρώ.

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Τα χρήματα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Η συμφωνία πριν ακόμη γεννηθεί το παιδί

Η γυναίκα γέννησε τον Ιανουάριο του 2026 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Μερικές ημέρες αργότερα, κατόπιν συνεννόησης, το νεογέννητο φέρεται να παραδόθηκε στο ζευγάρι που είχε συμφωνήσει να το παραλάβει.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η συμφωνία δεν έγινε μετά τη γέννηση του παιδιού. Αντιθέτως, φέρεται να είχε κλείσει με τη συμμετοχή του βιολογικού πατέρα από την περίοδο κατά την οποία η γυναίκα βρισκόταν μόλις στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η μητέρα πήγε μόνη της στην Αστυνομία

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η βιολογική μητέρα εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρέδωσε το παιδί της έναντι 3.500 ευρώ, δίνοντας στους αστυνομικούς στοιχεία τόσο για τη συμφωνία όσο και για το ζευγάρι που είχε παραλάβει το βρέφος.

Μετά τις αποκαλύψεις της ξεκίνησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου για τον εντοπισμό του παιδιού και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Εντόπισαν το βρέφος στα Λαστέικα

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το βρέφος στην περιοχή Λαστέικα του Πύργου, όπου φέρεται να διέμενε μαζί με το ζευγάρι που το είχε παραλάβει.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων προσώπων: των δύο βιολογικών γονέων και του ζευγαριού που φέρεται να έδωσε τα χρήματα και να παρέλαβε το παιδί.

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Και οι τέσσερις ερευνώνται για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Η υιοθεσία δεν αποτελεί ιδιωτική οικονομική συναλλαγή

Η υιοθεσία ανηλίκου στην Ελλάδα ολοκληρώνεται μόνο μέσα από την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία και με δικαστική απόφαση. Η ιδιωτική παράδοση ενός παιδιού έναντι χρημάτων δεν αποτελεί νόμιμη υιοθεσία.

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Η νέα υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αρχές της Δυτικής Ελλάδας χειρίζονται διαδοχικές σοβαρές δικογραφίες με επίκεντρο την προστασία βρεφών.

Πρόσφατα, οι γονείς ενός τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ τον Απρίλιο μητέρα και σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή για διαφορετική υπόθεση κακοποίησης βρέφους στον Πύργο. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είναι αυτοτελείς και δεν συνδέονται μεταξύ τους.