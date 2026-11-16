Ηράκλειο: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς οι γονείς του μωρού που πέθανε από κατάποση βενζίνης

Ελεύθεροι χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο αφέθηκαν οι γονείς του μωρού που πέθανε από κατάποση βενζίνης στο Ηράκλειο, μετά την απολογία τους.

Εμφανώς καταβεβλημένοι οι γονείς του μικρού αγοριού απολογήθηκαν σήμερα το μεσημέρι ενώ σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, και οι δυο είναι συντετριμμένοι.

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«Επειδή και οι δυο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος τους η οποία προσέθεσε ότι δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Ήπιε τη βενζίνη την ώρα που η μητέρα του ήταν στην τουαλέτα

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 31χρονη μητέρα ισχυρίστηκε πως όλα έγιναν όταν η ίδια πήγε στην τουαλέτα.

Εκείνη την ώρα και ενώ η μητέρα έπλενε τα χέρια της το παιδί πήγε στο χαμηλό ντουλάπι όπου η οικογένεια είχε το μπουκάλι με την καθαρή βενζίνη και κατάφερε να πιει κάποιες γουλιές χωρίς να γίνει αντιληπτό. Η ποσότητα της βενζίνης που ήπιε αποδείχτηκε μοιραία για το παιδί.

Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου σήμανε συναγερμός στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Στέλιο Κτενιαδάκη, οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Άμεσα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων, εκεί όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο.

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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δύο γονείς ήταν μπροστά στην απεγνωσμένη προσπάθεια των γιατρών να διατηρήσουν το παιδί τους στη ζωή.