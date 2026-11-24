Η Μαρία Μαζωνάκη απευθύνθηκε δημόσια στα ΜΜΕ, ζητώντας να σταματήσει η αναπαραγωγή φωτογραφιών του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, που έχουν υποστεί επεξεργασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Με αφορμή τις συγκεκριμένες εικόνες, η αδελφή του τραγουδιστή προχώρησε σε ανάρτηση μέσα από την οποία ζήτησε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά πραγματικές φωτογραφίες του και να αποφεύγονται ψηφιακές αλλοιώσεις στην εμφάνισή του.

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε με αυτόν τον τρόπο να υπερασπιστεί την αυθεντική εικόνα του αδελφού της, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος να γίνονται τεχνητές παρεμβάσεις στα χαρακτηριστικά και στο χαμόγελό του. Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους αντιμετωπίζουν την οικογένειά της με διακριτικότητα, ευαισθησία και σεβασμό αυτή τη δύσκολη περίοδο.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες κ τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες… Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την στήριξη και τον σεβασμό σας”, έγραψε χαρακτηριστικά.