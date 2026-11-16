Ηράκλειο: Το 18 μηνών βρέφος ήπιε τη βενζίνη την ώρα που η μητέρα του ήταν στην τουαλέτα

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το βράδυ της Κυριακής, 16 Νοεμβρίου, με ένα 18 μηνών βρέφος να χάνει τη ζωή του μετά από κατάποση βενζίνης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 31χρονη μητέρα ισχυρίστηκε πως όλα έγιναν όταν η ίδια πήγε στην τουαλέτα.

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Εκείνη την ώρα και ενώ η μητέρα έπλενε τα χέρια της το παιδί πήγε στο χαμηλό ντουλάπι όπου η οικογένεια είχε το μπουκάλι με την καθαρή βενζίνη και κατάφερε να πιει κάποιες γουλιές χωρίς να γίνει αντιληπτό. Η ποσότητα της βενζίνης που ήπιε αποδείχτηκε μοιραία για το παιδί.

Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου σήμανε συναγερμός στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Στέλιο Κτενιαδάκη, οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Άμεσα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων, εκεί όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δύο γονείς ήταν μπροστά στην απεγνωσμένη προσπάθεια των γιατρών να διατηρήσουν το παιδί τους στη ζωή.