Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά όταν ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε έναν άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Zarpanews όλα συνέβησαν στη διασταύρωση έξω από την ΔΕΥΑΧ, στον δρόμο που οδηγεί στο Νοσοκομείο Χανίων όταν το όχημα συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε έναν άνδρα στο Νοσοκομείο ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή ενώ ο δεύτερος διασώστης φέρεται να του έκανε ΚΑΡΠΑ (καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση) όταν έγινε η σύγκρουση.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο είχε καταλήξει από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία είναι νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια τη στιγμή του δυστυχήματος.

Το Τμήμα Τροχαίας Χανίων διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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