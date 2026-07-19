Σταύρος Φλώρος: Η συγκινητική επανένωση με τον Μάνο Μαλλιαρό λίγους μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Μια συγκινητική επανένωση με τον Μάνο Μαλλιαρό λίγους μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor είχε ο Σταύρος Φλώρος.

Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες και το βίντεο που ανήρτησε ο Μάνος Μαλλιαρός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φαίνεται η στιγμή της συνάντησης με τον Σταύρο Φλώρο σχεδόν δυο μήνες μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη ο δεύτερος από το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια του Survivor στον Άγιο Δομίνικο.

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Μάλιστα, στα πλάνα φαίνεται ο Μαλλιαρός να μεταφέρει στην πλάτη τον Στέφανο Φλώρο όντας χαρούμενοι που πέρασαν μαζί κάποιες στιγμές στην εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας.

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε χαρακτηριστικά.