Χανιά: Η στιγμή που τουμπάρει το ασθενοφόρο – Καρέ καρέ η σύγκρουση με το αυτοκίνητο (Βίντεο)

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο στα Χανιά και τη σύγκρουση ανάμεσα σε ΙΧ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του Zarpanews φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης που σημειώθηκε σε διασταύρωση των Μουρνιών το πρωί της Κυριακής 19/7 και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

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Ο διασώστης που τραυματίστηκε σοβαρά έκανε εκείνη την ώρα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στον ασθενή που μεταφερόταν με καρδιακή ανακοπή και χωρίς τις αισθήσεις του ενώ η οδηγός του ΙΧ και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος υπέστη σοκ, βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Οι επιβαίνοντες του ασθενοφόρου απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Γιαννάκος: «Ζει από άγιο ο διασώστης»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρθηκε στο τροχαίο που συνέβη στα Χανιά. «Τρεις συνάδελφοι σήμερα το πρωί δύο διασώστες και μια νοσηλεύτρια τραυματίστηκαν σε τροχαίο. Πολύ τυχεροί που ζουν.

Ο 53χρόνος που μετέφερε ασθενοφόρο με ανακοπή αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 53χρόνο στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί με τον ασθενή και έκανε ΚΑΡΠΑ. Σε διασταύρωση συγκρούστηκε στο πίσω μέρος με αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια η οποία σχόλασε από νυχτερινή βάρδια που είχε στο νοσοκομείο.

Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο έκανε τούμπες στην άσφαλτο. Δυστυχώς ο 53χρόνος ασθενής κατέληξε. Ο διασώστης είχε άγιο που ζει. Βέβαια νοσηλεύεται με πνευμοθώρακα. Τοποθετήθηκε Billow. Η νοσηλεύτρια και ο δεύτερος διασώστης που οδηγούσε το ασθενοφόρο νοσηλεύονται με τραύματα εκτός κινδύνου. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία.

Τα ασθενοφόρα χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας φροντίζουν ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά να μειώσουν το χρόνο παράδοσης του ασθενή στο νοσοκομείο» ανέφερε.

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