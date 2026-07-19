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Νεκρή 63χρονη λουόμενη στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Νεκρή 63χρονη λουόμενη στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το απόγευμα μία γυναίκα ηλικίας 63 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ανάσυρση 63χρονης υπηκόου Αλβανίας χωρίς τις αισθήσεις της και στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας.

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Το πτώμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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