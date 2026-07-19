Τσιτσιπάς: «Σημαίνει πολλά για εμένα ο τίτλος – Αν κερδίσεις εδώ παίρνεις και μία αγελάδα, σωστά;»

Ορεξάτος εμφανίστηκε μετά την κατάκτηση του ATP 250 Swiss Open Gstaad ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του μετά την απονομή του τίτλου ο Έλληνας τενίστας είχε διάθεση για πλάκα λέγοντας μεταξύ άλλων πως «Έχ ακούσει πως αν κερδίσεις εδώ το τουρνουά, παίρνεις και μία αγελάδα, σωστά;».

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Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στάθηκε στο πόσα σήμαινε για τον ίδιο η κατάκτηση του τροπαίου.

«Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας πόσο καταπληκτικός είναι ο τελικός. Όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε τένις ονειρευόμασταν να βρεθούμε στα τελευταία στάδια των τουρνουά. Συγχαρητήρια στην ομάδα του αντιπάλου μου, ξέρω τους περισσότερους από αυτούς. Χτίζεις κάτι πολύ ωραίο, να μην αφήσεις να σε βγάλει από το δρόμο σου.

Έχω καιρό να σηκώσω ένα τρόπαιο σαν και αυτό, σημαίνει πολλά για εμένα. Ευχαριστώ τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν στο πλευρό μου. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά, τα ballboys και ballgirls, που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολα. Ευχαριστώ και τους διοργανωτές, ελπίζω να σας δω και την επόμενη χρονιά» είπε.