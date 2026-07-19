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Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα 20/7 – Ποιες περιοχές είναι στην κατηγορία 3

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα 20/7 – Ποιες περιοχές είναι στην κατηγορία 3
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα 20/7 από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Όπως δείχνει ο χάρτης ο κίνδυνος κατατάσσεται στην κατηγορία 3, με τις ακόλουθες περιοχές να είναι σε αυτή την λίστα:

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Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Μαγνησία
Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία
Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία
Κιλκίς
Νησιά του Ιονίου
Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
Περιοχές της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Κρήτης

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