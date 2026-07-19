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Κουβέιτ: Φωτιά σε εργοστάσιο αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά από νέα επίθεση του Ιράν

«Ως αποτέλεσμα της επαίσχυντης ιρανικής επίθεσης» αναφέρουν οι Αρχές

Κουβέιτ: Φωτιά σε εργοστάσιο αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά από νέα επίθεση του Ιράν
DEBATER NEWSROOM

Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ.

“Ως αποτέλεσμα της επαίσχυντης ιρανικής επίθεσης εναντίον του Κουβέιτ, ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ήταν ο στόχος επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε ορισμένες εγκαταστάσεις”, δήλωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Νερού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στο X, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

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