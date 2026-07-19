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Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα μέχρι την Τετάρτη 22/7 – Αλλάζει από την Πέμπτη το σκηνικό με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες

Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν οι μέγιστες θερμοκρασίες τη Δευτέρα 20/7

Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα μέχρι την Τετάρτη 22/7 – Αλλάζει από την Πέμπτη το σκηνικό με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με το Meteo.

Μάλιστα, παρουσιάζει τις μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα.

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Ενδεικτικά:

-Την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

-Την Τρίτη 21 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 41-42 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σε προγνωστικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, παρουσιάζονται ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

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Όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα επιμείνει.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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