Αλόννησος: Τρίχρονο παιδί έπεσε από μπαλκόνι και χτύπησε στο κεφάλι – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βόλου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/7 όταν ένα τρίχρονο παιδί που ήταν διακοπές με τους γονείς του στην Αλόννησο χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Magnesianews η οικογένεια από την Ιταλία βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, όταν το παιδί την ώρα που έπαιζε ευρισκόμενο στο μπαλκόνι έπεσε στον δρόμο από ύψος τριών μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

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Οι γονείς του το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου γύρω στη 1.30 το μεσημέρι και από εκεί κινητοποιήθηκε το λιμενικό για να διακομιστεί με το «Άξιον Εστί» στον Βόλο.

Το σκάφος έφτασε στο λιμάνι γύρω στις 4.30 το απόγευμα και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε, στο νοσοκομείο για νοσηλεία.