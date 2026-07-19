Σύγκρουση ασθενοφόρου με ΙΧ στα Χανιά: Από ανακοπή είχε καταλήξει ο ασθενής – «Από θαύμα ζει ο διασώστης»

Τροχαίο με σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ΙΧ αυτοκινήτου έγινε σήμερα το πρωί στα Χανιά, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο διασωστών, τον σοβαρό τραυματισμό του ενός διασώστη και τον ελαφρύ τραυματισμό της οδηγού του ΙΧ αυτοκινήτου.

Από τη σύγκρουση που συνέβη στην κεντρική οδική αρτηρία της Λεωφόρου Μουρνιών λίγο μετά τις 7.00 το πρωί, το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων καθώς είχε υποστεί ανακοπή στην οικία του, ανετράπη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας εκ των διασωστών φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων και μόλις είχε σχολάσει από την βάρδια της, είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Γιαννάκος: «Ζει από άγιο ο διασώστης»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρθηκε στο τροχαίο που συνέβη στα Χανιά. «Τρεις συνάδελφοι σήμερα το πρωί δύο διασώστες και μια νοσηλεύτρια τραυματίστηκαν σε τροχαίο. Πολύ τυχεροί που ζουν.

Ο 53χρόνος που μετέφερε ασθενοφόρο με ανακοπή αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 53χρόνο στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί με τον ασθενή και έκανε ΚΑΡΠΑ. Σε διασταύρωση συγκρούστηκε στο πίσω μέρος με αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια η οποία σχόλασε από νυχτερινή βάρδια που είχε στο νοσοκομείο.

Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο έκανε τούμπες στην άσφαλτο. Δυστυχώς ο 53χρόνος ασθενής κατέληξε. Ο διασώστης είχε άγιο που ζει. Βέβαια νοσηλεύεται με πνευμοθώρακα. Τοποθετήθηκε Billow. Η νοσηλεύτρια και ο δεύτερος διασώστης που οδηγούσε το ασθενοφόρο νοσηλεύονται με τραύματα εκτός κινδύνου. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία.

Τα ασθενοφόρα χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας φροντίζουν ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά να μειώσουν το χρόνο παράδοσης του ασθενή στο νοσοκομείο» ανέφερε.

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