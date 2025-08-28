Τραγικό τροχαίο στην Καστοριά: Νεκρά δύο 16χρονα παιδιά, τους έψαχναν όλη νύχτα οι γονείς τους – Σοκαριστικές εικόνες

Ακόμα ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύματα ανήλικα παιδιά, ηλικίας 16 ετών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28/08, αυτή τη φορά στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό.

Το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να γράφεται γύρω στις 5:50 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα.

Επί τόπου έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και διαπίστωσαν ότι το λευκό αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ο16χρονος και η 16χρονη, είχε ξεφύγει από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με το όχημα να μετατρέπεται σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη. Πηγή φωτογραφίας: oladeka.com

Ύστερα από μεγάλες προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, τον 16χρονο οδηγό και την 16χρονη συνοδηγό, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του οχήματος, στην περιοχή Κορησός Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού μετέφεραν τα δύο νεκρά παιδιά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν περίπου από τις 2 τα ξημερώματα, με τους χειρότερους φόβους τους δυστυχώς να επιβεβαιώνονται.

Πηγή φωτογραφίας: oladeka.com

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη νέα ανείπωτη τραγωδία, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν εμπλέκεται άλλο όχημα και πως το μοιραίο αυτοκίνητο προτού βγει από τον δρόμο, είχε προσκρούσει σε δέντρο.

Σημειώνεται ότι η νέα τραγωδία έγινε μόλις μία ημέρα μετά το τραγικό δυστύχημα στην Πιερία. Εκεί σκοτώθηκε μια 9χρονη, ενώ η 11χρονη αδελφή της δίνει μάχη για τη ζωή της.