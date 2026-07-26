Κώστας Τσιμίκας: Ιστορική στιγμή για τον Έλληνα διεθνή – Φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο ματς με την Σάντερλαντ

Μία πραγματική ιστορική στιγμή που θα θυμάται για πάντα έζησε ο Κώστας Τσιμίκας τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) καθώς φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο φιλικό με την Σάντερλαντ.

Ο Έλληνας ακραίος μπακ ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα του Άντονι Ιραόλα και, μόλις στο 8ο λεπτό έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς ο Τζο Γκόμεζ αποχώρησε από το ματς με τραυματισμό. Αξίζει να αναφέρουμε πως η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-2 στο φιλικό που διεξήχθη στο Νάσβιλ των ΗΠΑ, με το τελευταίο γκολ να σημειώνει ο κυπριακής καταγωγής εξτρέμ, Λιούις Κούμας.

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