Καστοριά: Σύλληψη γυναίκας στο Άργος Ορεστικό για body shaming – Αποκάλεσε την ανιψιά της “χοντρή”

Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά, μετά από καταγγελία της ανιψιάς της για φραστική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης 15/7 στο Άργος Ορεστικό, όταν η γυναίκα με την ανιψιά της είχαν μια έντονη λογομαχία.

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Κάποια στιγμή, η θεία φέρεται να χρησιμοποίησε προσβλητικές εκφράσεις που σχετίζονταν με τα σωματικά της χαρακτηριστικά και να την αποκάλεσε την ανιψιά της «χοντρή».

Η νεαρή μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της θείας της. Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς και μετά από ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, δόθηκε εντολή για την άμεση σύλληψη της καταγγελλόμενης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι αρχές έκριναν ότι οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν στη γυναίκα εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (body shaming).

Η γυναίκα που συνελήφθη κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.