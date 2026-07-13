Καστοριά: «Δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη απέναντι στον χρόνο, ζήσαμε ένα θρίλερ» – Πώς οι γιατροί έσωσαν τον 4χρονο που έπεσε σε πισίνα

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, κατά την τιτάνια προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών να επαναφέρουν στη ζωή ένα 4χρονο παιδί που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από πισίνα, περιγράφει σε μια συγκινητική του ανάρτηση ο καρδιολόγος Στάθης Κουλούρης.

Ο ίδιος αποτυπώνει το βάρος της συγκεκριμένης νύχτας σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ».

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Σύμφωνα με τα όσα εξιστορεί ο γιατρός, το ανήλικο αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με το υγειονομικό προσωπικό να ξεκινά έναν πολύωρο αγώνα δρόμου με μοναδικό σκοπό να αναστρέψει την κατάσταση.

«Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κουλούρης.

Η ανάνηψη και η «γέφυρα ζωής» προς τη Θεσσαλονίκη

Η επίμονη και αδιάκοπη εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σε συνδυασμό με τον απόλυτο συντονισμό της ιατρικής ομάδας, απέδωσε καρπούς, με το παιδί να ανακτά σφυγμό. Αμέσως μετά, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση και τη σταθεροποίηση των ζωτικών του λειτουργιών.

Για την άμεση διακομιδή του στήθηκε μια υποδειγματική «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και των αστυνομικών αρχών, προκειμένου το 4χρονο αγόρι να μεταφερθεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.

«Με ανακούφιση αλλά και με αγωνία»

Το κλίμα στο νοσοκομείο της Καστοριάς παραμένει φορτισμένο, με την ιατρική κοινότητα να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του μικρού ασθενούς.

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«Σήμερα όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει», εξομολογείται ο έμπειρος καρδιολόγος.

Καταλήγοντας, ο κ. Κουλούρης εκφράζει την ελπίδα του για την πλήρη και ταχεία ανάρρωση του παιδιού, ενώ απευθύνει δημόσιο ευχαριστήριο σε όλους τους συναδέλφους του και τους διασώστες που υπερέβαλαν εαυτόν, υπογραμμίζοντας πως η συλλογική προσπάθεια και η αυταπάρνηση μπορούν να γεννήσουν ελπίδα ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Στάθη Κουλούρη

ΧΘΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ…

Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ…

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Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από πνιγμό σε πισίνα.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε.

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Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε μια πραγματική «Γέφυρα Ζωής» από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει.

? Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του.

❤️ Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.