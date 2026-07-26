Υπόθεση θανάτου διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: Είχε γίνει απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν 10 ημέρες – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σε ένα μεγάλο μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο καθώς η έρευνα της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με σκοπό να ενώσει τα κομμάτια του παζλ που οδήγησαν στην δολοφονία της 41χρονης.

Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση του θανάτου διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του 41χρονου και για συνέργεια σε βάρος της 30χρονης συζύγου του. Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 42χρονη προσπάθησε να τους ληστέψει, ενώ ο άνδρας είπε στις αρχές ότι ήταν αμυνόμενος παρά το γεγονός ότι μαχαίρωσε στην πλάτη την γυναίκα και την κυνήγησε στα σοκάκια της Σύρου.

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Οι κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς του ζευγαριού, καθώς έχουν καταγραφεί οι κινήσεις της διασώστριας που έφτασε στο σπίτι με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ενώ κατά την αναπαράσταση το ζευγάρι δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στο Action24 στο σπίτι του ζευγαριού είχε γίνει ξανά απόπειρα ληστείας πριν από 10 ημέρες, με τους δράστες να ψάχνουν ένα σημαντικό ποσό αλλά ο 41χρονος είχε αποθηκεύσει τα χρήματα σε φοριαμό με λουκέτο με τους δράστες να εγκαταλείπουν άπραγοι την προσπάθεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη τη χρονική περίοδο η γυναίκα βρισκόταν ξανά με άδεια στο νησί.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της σύμπτωσης.

Ωστόσο, το σενάριο της ληστείας ενώ εξηγεί τις κινήσεις και συνάδει με τις μαρτυρίες και τις κάμερες ασφαλείας, δεν μοιάζει λογικό. Η αστυνομία εξετάζει για ποιο λόγο η γυναίκα που βρισκόταν στη Σύρο για διακοπές επέλεξε να φορέσει το παντελόνι της δουλειάς και έφτασε στο σπίτι στις 5 το απόγευμα σε μία πολυσύχναστη γειτονιά.

Πλέον οι αστυνομικοί φαίνεται να εστιάζουν σε δυο σενάρια:

-Η 42χρονη μπορεί να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα εξάρτησης, το οποίο είχε κρατήσει κρυφό από την οικογένεια της

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-Το θύμα ίσως να είχε κάποια σχέση με το ζευγάρι, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει έχει έρθει στο φως

Τονίζεται πως η ίδια είχε μαζί της ένα σακίδιο μέσα στο οποίο είχε μέσα έναν λοστό και ένα αεροβόλο.

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Απαντήσεις πιθανότατα θα δώσουν τα κινητά τηλέφωνα τόσο του ζευγαριού όσο και της 42χρονης, αλλά και οι ηλεκτρονικές συσκευές τους.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.