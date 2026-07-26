Οικογενειακό δράμα στην Λαμία: Μητέρα κρατούσε αγκαλιά για 24ωρες τον νεκρό γιο της

Ένα πραγματικό οικογενειακό δράμα εξελίχθηκε στην Λαμία μετά τον θάνατο 24χρονου σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 24χρονος, που αντιμετώπιζε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, ήταν νεκρός για πάνω από ένα 24ωρο στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία με κάποιο γραφείο τελετών.

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Αρχικά ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών όταν δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί. «Με πήρε το πρωί και μου έλεγε κάτι περίεργα και ακαταλαβίστικα πράγματα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Αργά το μεσημέρι με ξαναπήρε και με ρώτησε γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί. Τότε ενημέρωσα την αστυνομία…»

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε στο διαμέρισμα όπου βρήκε τη μητέρα με το νεκρό παιδί και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου σε λίγα λεπτά ήταν στο σημείο. Δυστυχώς όπως διαπιστώθηκε το παιδί ήταν χωρίς ζωτικά σημεία και ο θάνατος είχε επέλθει πολλές ώρες πριν.

Όπως ο νόμος ορίζει θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν η αιτία θανάτου του άτυχου 24χρονου, ενώ η μητέρα θα οδηγηθεί σε κάποια ψυχιατρική κλινική.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μητέρα και γιος δεν είχαν καταγωγή από τη Λαμία. Είχαν εγκατασταθεί στην πόλη μόλις τον περασμένο Μάιο, έχοντας επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου ζούσαν επί σειρά ετών.

Μάλιστα, αρκετά από τα προσωπικά τους αντικείμενα παρέμεναν ακόμη μέσα σε κούτες, καθώς η γυναίκα φέρεται να μην ήταν ικανοποιημένη από το διαμέρισμα και αναζητούσε άλλη κατοικία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του 24χρονου έχει φύγει από τη ζωή, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς που μπορούν να αναλάβουν τις διαδικασίες για την κηδεία του.

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Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν την κατάσταση της 69χρονης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη και νοσηλεία.