Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίρριο: Αναζητείται οδηγός που εμβόλισε περιπολικό και εξαφανίστηκε (βίντεο)

Σκηνές που θύμισαν κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) στο Αντίρριο όταν ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και εξαφανίστηκε.

Ειδικότερα, ένας οδηγός Ι.Χ. στο Αντίρριο αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο και άρχισε καταδίωξη. Μάλιστα εμβόλισε περιπολικό της ΕΛΑΣ στην προσπάθειά του να ξεφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του, διαφεύγοντας πεζός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντίρριο και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων της περιοχής, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί κάτι που δεν επιβεβαιώνει η αστυνομία. Το όχημα που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο κοιμητήριο στο Αντίρριο έχει ήδη μεταφερθεί για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στο εσωτερικό του υπήρχε κάποιο παράνομο αντικείμενο, όπως μεταδίδει το nafpaktianews.gr.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του οδηγού.