Τροχαίο στην Πιερία: Διασωληνωμένη η 11χρονη, θρήνος για την 9χρονη αδελφή της – Οι διακοπές μετατράπηκαν σε τραγωδία

Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες Τετάρτη στην Πιερία, όπου μια 9χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Την ίδια ώρα, η 11χρονη αδελφή της δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ η μητέρα τους νοσηλεύεται κι αυτή τραυματισμένη.

Το τραγικό τροχαίο έγινε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο. Τα δύο ανήλικα κορίτσια επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να βγει από τον επαρχιακό δρόμο και να καρφωθεί σε δέντρο.

Η 9χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα και πυροσβέστες χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν από το αυτοκίνητο, ενώ η αδελφή της είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο. Μάλιστα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών που άνοιγαν τον δρόμο, στήνοντας μια γέφυρα ζωής.

Επίσης, η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, από όπου κατάγεται η 35χρονη μητέρα και φέρεται να επισκέφτηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας των κοριτσιών, που πήγε στο σημείο του δυστυχήματος και έπαθε σοκ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο.