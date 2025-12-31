«Το Φως κερδίζει πάντα»: Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για τη νέα χρονιά

Με ανάρτηση στο Χ, η Μαρία Καρυστιανού έστειλε το δικό της πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, εστιάζοντας στην ελπίδα και τη δικαιοσύνη.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρία Καρυστιανού:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νέα Χρονιά που έρχεται δεν φέρνει μόνο όμορφες ευχές· φέρνει και τον ούριο άνεμο αισιοδοξίας, αλλά και την ελπίδα να έλθει επιτέλους στη ζωή μας Δικαιοσύνη, Δημιουργία και Φως!

Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα, για το οποίο διψά η ψυχή μας και να βιώσουμε επιτέλους την ευτυχία & ευημερία που μας αξίζει.

Φέτος, υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή μας! Η Ένωση μας είναι δεσμός άρρηκτος, χείμαρρος ορμητικός κοινωνικής αφύπνισης!

Με τη δύναμη που δίνουν οι ιεροί μας στόχοι και την Αλήθεια ως μόνο οδηγό, διεκδικούμε τα δικαιώματα μας στη ζωή, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη!

Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά και υπερηφάνεια, το λαμπρό μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας.

Στους μαθητές μας, τους αυριανούς στυλοβάτες αυτού του κόσμου, εύχομαι η μάθηση να είναι το εργαλείο που θα τους χαρίσει δύναμη, αυτοπεποίθηση και εσωτερική ελευθερία. Εύχομαι η παιδεία τους να μπολιάζεται πάντα με ανιδιοτελή αγάπη· γιατί μόνο μέσα από τα μάτια της αγάπης ο κόσμος μπορεί, και πρέπει, να αλλάξει ριζικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα τα καταφέρουμε! Διότι το Φως κερδίζει πάντα!

Καλή & Δημιουργική Χρονιά!